GOLD dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Sostanziale invarianza per il metallo giallo, che archivia la seduta con un -0,18%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.654,3, mentre il primo supporto è stimato a 3.600,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.708,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)