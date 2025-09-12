Milano 10:43
42.281 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:43
9.322 +0,26%
Francoforte 10:43
23.633 -0,30%

GOLD dell'11/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Sostanziale invarianza per il metallo giallo, che archivia la seduta con un -0,18%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.654,3, mentre il primo supporto è stimato a 3.600,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.708,4.


