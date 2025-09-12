New York: andamento negativo per Ross Stores

(Teleborsa) - Retrocede la società del settore retail
, con un ribasso del 2,31%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Ross Stores
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società retail
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 146,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)