Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 21:26
24.108 +0,48%
Dow Jones 21:26
45.906 -0,44%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: andamento negativo per Ross Stores

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Ross Stores
(Teleborsa) - Retrocede la società del settore retail, con un ribasso del 2,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Ross Stores rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società retail rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 146,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```