New York: andamento negativo per Ross Stores

società del settore retail

Nasdaq 100

Ross Stores

indice dei titoli tecnologici USA

società retail

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,31%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 146,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)