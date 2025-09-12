New York: brillante l'andamento di Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Advanced Micro Devices
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 161,2 USD. Supporto stimato a 155,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 166,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)