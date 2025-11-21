Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:45
24.327 +1,14%
Dow Jones 18:45
46.472 +1,57%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: rosso per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Advanced Micro Devices
Si muove verso il basso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, con una flessione del 2,68%.
Condividi
```