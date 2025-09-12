New York: giornata depressa per Cisco Systems

Cisco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 67,03 USD. Primo supporto individuato a 65,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 68,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)