New York: movimento negativo per Synopsys

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, in flessione del 3,04% sui valori precedenti.
L'andamento di Synopsys
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Synopsys
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 417,5 USD con area di resistenza individuata a quota 438,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 410,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)