Milano
17:35
43.259
-0,22%
Nasdaq
19:40
25.414
-0,08%
Dow Jones
19:40
47.565
-0,32%
Londra
17:35
9.703
-0,18%
Francoforte
17:35
23.589
-1,04%
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 19.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: pioggia di acquisti su Synopsys
New York: pioggia di acquisti su Synopsys
Migliori e peggiori
,
In breve
01 dicembre 2025 - 16.10
Brillante rialzo per il
fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,15%.
Condividi
Leggi anche
New York: prevalgono le vendite su Synopsys
New York: al centro degli acquisti Synopsys
New York: netto calo registrato da Synopsys
New York: pioggia di acquisti su Alphabet
Titoli e Indici
Synopsys
+4,47%
Altre notizie
New York: pioggia di acquisti su Enphase Energy
New York: pioggia di acquisti su Wal-Mart
Madrid: pioggia di acquisti su Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Londra: pioggia di acquisti su SSE
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fincantieri
Francoforte: pioggia di acquisti su Puma
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto