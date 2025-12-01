New York: al centro degli acquisti Synopsys

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che tratta in rialzo del 4,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Synopsys
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Synopsys
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 445,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 463, mentre il primo supporto è stimato a 427,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)