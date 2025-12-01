Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:37
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:37
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Synopsys
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,15%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Synopsys più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Synopsys ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 445,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 463, mentre il primo supporto è stimato a 427,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
