New York: netto calo registrato da Bio-Techne

produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici

S&P-500

Bio-Techne

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 4,47%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,07 USD con tetto rappresentato dall'area 52,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)