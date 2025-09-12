New York: netto calo registrato da Bio-Techne

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici
, che soffre con un calo del 4,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bio-Techne
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Bio-Techne
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,07 USD con tetto rappresentato dall'area 52,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)