Milano
17:29
44.739
-0,78%
Nasdaq
17:30
25.663
+0,57%
Dow Jones
17:30
49.149
-0,48%
Londra
17:30
10.134
-0,16%
Francoforte
17:30
24.859
+0,01%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 17.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Seagate Technology
New York: netto calo registrato da Seagate Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
23 gennaio 2026 - 16.10
Ribasso per l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano in perdita del 4,11%.
Condividi
Leggi anche
New York: netto calo registrato da Seagate Technology
New York: brillante l'andamento di Seagate Technology
New York: Seagate Technology in rally
New York: rally per Seagate Technology
Titoli e Indici
Seagate Technology Holdings
-0,73%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per Seagate Technology
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
New York: Seagate Technology, quotazioni alle stelle
New York: in bella mostra Seagate Technology
Male Seagate Technology sul mercato azionario di New York
New York: scambi negativi per Seagate Technology
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto