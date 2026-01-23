Milano 17:29
44.739 -0,78%
Nasdaq 17:30
25.663 +0,57%
Dow Jones 17:30
49.149 -0,48%
Londra 17:30
10.134 -0,16%
Francoforte 17:30
24.859 +0,01%

New York: netto calo registrato da Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Seagate Technology
Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita del 4,11%.
Condividi
```