Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:28
25.194 -0,22%
Dow Jones 18:28
48.221 +0,33%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: netto calo registrato da ServiceNow

Si muove in perdita il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
