Milano
17:35
42.566
+0,32%
Nasdaq
19:35
24.075
+0,34%
Dow Jones
19:35
45.917
-0,41%
Londra
17:35
9.283
-0,15%
Francoforte
17:35
23.698
-0,02%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 19.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi al rialzo per NRG Energy
New York: scambi al rialzo per NRG Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
12 settembre 2025 - 18.00
Seduta vivace oggi per il
produttore e distributore di energia elettrica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.
Condividi
Leggi anche
New York: ingrana la marcia NRG Energy
New York: nuovo spunto rialzista per NRG Energy
New York: pioggia di acquisti su NRG Energy
New York: scambi in positivo per Enphase Energy
Titoli e Indici
Nrg Energy
+3,53%
Altre notizie
New York: rally per Enphase Energy
New York: spinge in avanti Enphase Energy
New York: si muove a passi da gigante Enphase Energy
New York: positiva la giornata per Enphase Energy
New York: andamento rialzista per Valero Energy
New York: scambi al rialzo per APA Corporation
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto