Milano 17:29
44.739 -0,78%
Nasdaq 17:30
25.663 +0,57%
Dow Jones 17:30
49.149 -0,48%
Londra 17:30
10.134 -0,16%
Francoforte 17:30
24.859 +0,01%

New York: positiva la giornata per Valero Energy
Apprezzabile rialzo per il produttore di etanolo, in guadagno del 3,46% sui valori precedenti.
