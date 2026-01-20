Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Coterra Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, in guadagno del 3,46% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coterra Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Coterra Energy resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26,82 USD. Supporto visto a quota 26,31. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
