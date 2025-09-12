Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 21:28
24.105 +0,47%
Dow Jones 21:28
45.896 -0,46%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: scambi negativi per Ross Stores

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Ross Stores
Pressione sulla società del settore retail, che tratta con una perdita del 2,31%.
Condividi
```