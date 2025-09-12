Milano
17:29
42.524
+0,22%
Nasdaq
17:34
24.078
+0,36%
Dow Jones
17:34
45.926
-0,40%
Londra
17:30
9.287
-0,11%
Francoforte
17:30
23.689
-0,06%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.51
/ Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 settembre 2025 - 17.00
Perde terreno il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che retrocede a 73.192,32 punti, ritracciando dello 0,76%.
Argomenti trattati
Piazza Affari
(356)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
-0,69%
