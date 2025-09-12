Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:34
24.078 +0,36%
Dow Jones 17:34
45.926 -0,40%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano

Perde terreno il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 73.192,32 punti, ritracciando dello 0,76%.
