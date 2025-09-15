Milano 14:53
Analisi Tecnica: indice DAX del 12/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 12/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un timido -0,02%.

Lo scenario del DAX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 23.618,4. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23.792,5 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.538,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
