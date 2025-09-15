Milano 14:59
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:59
9.283 -0,01%
Francoforte 14:58
23.775 +0,32%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```