Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.

Il movimento di Marks & Spencer, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Marks & Spencer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,4 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
