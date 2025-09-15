Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

Marks & Spencer

FTSE 100

Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,4 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)