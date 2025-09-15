Milano 15:04
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:04
9.283 0,00%
Francoforte 15:04
23.749 +0,21%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,14 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,14 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,14 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```