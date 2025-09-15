Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Alphabet

(Teleborsa) - Bene la Holding statunitense a cui fa capo Google, con un rialzo del 3,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 252,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 245. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 260,5.

