New York: andamento sostenuto per Alphabet

(Teleborsa) - Bene la Holding statunitense a cui fa capo Google
, con un rialzo del 3,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 252,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 245. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 260,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)