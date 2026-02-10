Alphabet colloca bond (anche centenari) per finanziare investimenti in AI

Alphabet

(Teleborsa) -, la controllante di Google,(una tranche addirittura centenaria), con l'obiettivo di raccogliere risorse finanziarie sufficienti a finanziare gli ambiziosi investimenti, specie quelli in Intelligenza artificiale. Il collocamento di, secondo gli esperti, è una rarità e non si vedeva dalla crisi delle dot-com. A favorire questo genere di emissioni sono senza dubbio i bassi tassi d'interesse praticati dalle banche.La big statunitense ha lanciato ieri, con varie scadenze comprese fra 2029 e 2066,, a fronte di unadi dollari. La società statunitense avrebbe poi incaricato le banche d'affari responsabili dle collocamento - Goldman Sachs, JPMorgan e Bank of America - di collocare altri, di cui una trancheLa scorsa settimana anche scorsaaveva collocato bond per un valore di 25 miliardi di dollari a fronte di una domanda enorme pari a 129 miliardi di dollari.