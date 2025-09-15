New York: luce verde per Western Digital

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che mostra una salita bruciante del 4,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,6. L'equilibrata forza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 107.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)