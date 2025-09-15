Milano 17:29
Nvidia, da Pechino l'accusa di violazione di norme antitrust
(Teleborsa) - Nvidia è stato ritenuto colpevole di violazione delle normative antitrust dopo l'acquisizione del produttore di apparecchiature di rete Mellanox Technologies. Lo ha dichiarato l'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato al termine di un'indagine preliminare.

L'annuncio a sorpresa è emerso mentre funzionari statunitensi e cinesi si avviavano a Madrid per il secondo giorno di ampie trattative sui dazi.

L'autorità di regolamentazione non ha specificato quale tipo di misure correttive avrebbe richiesto a Nvidia, aggiungendo che indagherà ulteriormente sulla società.

Nel fine settimana, la Cina ha anche annunciato l'avvio di un'indagine anti-dumping su un tipo di semiconduttore prodotto da aziende statunitensi, tra cui Texas Instruments.

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che le due parti hanno discusso della scarsa tempistica dell'indagine su Nvidia, ma hanno concordato un quadro normativo per mantenere attiva l'app TikTok di ByteDance negli Stati Uniti, un conflitto di lunga data tra Washington e Pechino.
