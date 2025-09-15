Nvidia, da Pechino l'accusa di violazione di norme antitrust

(Teleborsa) - Nvidia
è stato ritenuto colpevole di violazione delle normative antitrust
dopo l'acquisizione del produttore di apparecchiature di rete Mellanox Technologies. Lo ha dichiarato l'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato al termine di un'indagine preliminare
.
L'annuncio a sorpresa è emerso mentre funzionari statunitensi e cinesi
si avviavano a Madrid
per il secondo giorno di ampie trattative sui dazi.
L'autorità di regolamentazione non ha specificato
quale tipo di misure correttive avrebbe richiesto a Nvidia, aggiungendo che indagherà ulteriormente sulla società.
Nel fine settimana, la Cina ha anche annunciato l'avvio di un'indagine anti-dumping
su un tipo di semiconduttore prodotto da aziende statunitensi, tra cui Texas Instruments
.
Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent
ha affermato che le due parti hanno discusso della scarsa tempistica
dell'indagine su Nvidia, ma hanno concordato un quadro normativo per mantenere attiva
l'app TikTok
di ByteDance negli Stati Uniti, un conflitto di lunga data tra Washington e Pechino.