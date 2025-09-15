Milano 15:05
Parigi: balza in avanti LVMH

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding francese, con una variazione percentuale dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 504,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 494,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 488,4.

