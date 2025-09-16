Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,83% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 67,93. Supporto a 66,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)