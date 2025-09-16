Milano 9:59
42.804 -0,58%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 9:59
9.256 -0,23%
23.636 -0,48%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,83% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 67,93. Supporto a 66,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,27.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```