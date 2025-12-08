Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,67%.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,19 e primo supporto individuato a 62,85. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)