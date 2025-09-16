Milano 14:37
42.914 -0,32%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:37
9.249 -0,30%
Francoforte 14:37
23.606 -0,60%

Francoforte: scambi in positivo per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Auto1
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Auto1, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Auto1 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,91 Euro. Supporto a 27,71. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 30,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```