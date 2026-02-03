Milano 16:39
46.339 +0,73%
Nasdaq 16:39
25.437 -1,17%
Dow Jones 16:39
49.462 +0,11%
Londra 16:39
10.293 -0,47%
Francoforte 16:39
24.763 -0,14%

Francoforte: calo per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso per Auto1, che presenta una flessione del 3,11%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'andamento di breve periodo di Auto1 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 28,92 Euro e supporto a 27,58. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 30,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```