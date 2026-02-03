Francoforte: calo per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso per Auto1
, che presenta una flessione del 3,11%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'andamento di breve periodo di Auto1
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 28,92 Euro e supporto a 27,58. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 30,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)