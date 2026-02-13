Milano 14:16
45.302 -1,99%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:16
10.382 -0,20%
Francoforte 14:16
24.837 -0,06%

Francoforte: scambi negativi per Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1, che sta segnando un calo del 2,50%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Auto1 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
