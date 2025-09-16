Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:34
24.268 -0,10%
Dow Jones 18:34
45.774 -0,24%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Male Emerson Electric sul mercato azionario di New York

Scende sul mercato la società che produce software di automazione e ottimizzazione, che soffre con un calo del 4,10%.
