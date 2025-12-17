Milano
17:35
44.099
+0,25%
Nasdaq
19:09
24.824
-1,23%
Dow Jones
19:09
48.041
-0,15%
Londra
17:35
9.774
+0,92%
Francoforte
17:35
23.961
-0,48%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 19.26
Pesante sul mercato di New York Lennar Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 16.10
Scende sul mercato il
costruttore statunitense di case
, che soffre con un calo del 4,04%.
Titoli e Indici
Lennar
-4,87%
