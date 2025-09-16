Milano 17:35
Moderna, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la società americana di biotecnologia, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,76%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moderna rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Moderna suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,39 USD con tetto rappresentato dall'area 26,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,29.

