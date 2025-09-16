Moderna, prevale lo scenario rialzista a New York

società americana di biotecnologia

S&P-500

Moderna

Moderna

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,76%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,39 USD con tetto rappresentato dall'area 26,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)