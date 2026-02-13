Moderna batte le stime nel quarto trimestre: vendite di vaccini oltre le attese e focus sulla pipeline mRNA

Moderna

(Teleborsa) -ha riportato risultati finanziari per il quarto trimestre del 2025 superiori alle previsioni di Wall Street, sostenuti da vendite delneglipiù forti del previsto. L'azienda ha registratoper, superando la stima media degli analisti di 626,1 milioni di dollari, nonostante un calo complessivo del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dovuto alla fisiologica contrazione della domanda globale post-pandemia.L'si è chiuso conpere una perdita netta GAAP di 2,8 miliardi di dollari, equivalente a unadi. Nonostante il passivo, Moderna ha compiuto progressi significativi nel controllo dei, riducendo leannuali di circa 2,2 miliardi di dollari e superando ampiamente i propri obiettivi di efficientamento. Le spese di ricerca e sviluppo sono scese del 31% a 3,1 miliardi di dollari, riflettendo una maggiore disciplina di portafoglio e la conclusione di programmi clinici su larga scala, parzialmente compensate da maggiori investimenti nei programmi oncologici e sul norovirus.Per il 2026, la società ha ribadito l'obiettivo di una crescita dei ricavi fino al 10%, puntando sulla diversificazione della propria piattaformae sul lancio di nuovi prodotti stagionali comeIl CEOha sottolineato che l'azienda è pronta a sfruttare l'espansione geografica, grazie a nuovi accordi strategici in Messico e Taiwan e alle recenti approvazioni normative in Canada e Australia. Moderna prevede che nel prossimo anno i ricavi saranno equamente suddivisi tra il mercato statunitense e quello internazionale.Sul, l'azienda prosegue l'avanzamento della propriacon dati attesi nel 2026 per il vaccino contro il norovirus, attualmente in Fase 3. Sebbene Moderna abbia ricevuto una lettera di "Refusal-to-File" dall'FDA statunitense per il vaccino antinfluenzale, la stessa domanda è stata accettata per la revisione normativa in Unione Europea, Canada e Australia.Al 31 dicembre 2025, la società disponeva di una posizione di cassa e investimenti pari a, una base finanziaria che intende utilizzare per dimostrare la fattibilità a lungo termine dellaoltre l'ambito del COVID-19.