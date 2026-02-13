Moderna batte le stime nel quarto trimestre: vendite di vaccini oltre le attese e focus sulla pipeline mRNA

(Teleborsa) - Moderna
ha riportato risultati finanziari per il quarto trimestre del 2025 superiori alle previsioni di Wall Street, sostenuti da vendite del vaccino COVID-19
negli Stati Uniti
più forti del previsto. L'azienda ha registrato ricavi trimestrali
per 678 milioni di dollari
, superando la stima media degli analisti di 626,1 milioni di dollari, nonostante un calo complessivo del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dovuto alla fisiologica contrazione della domanda globale post-pandemia.
L'anno fiscale 2025
si è chiuso con ricavi totali
per 1,9 miliardi di dollari
e una perdita netta GAAP di 2,8 miliardi di dollari, equivalente a una perdita per azione
di 7,26 dollari
. Nonostante il passivo, Moderna ha compiuto progressi significativi nel controllo dei costi
, riducendo le spese operative
annuali di circa 2,2 miliardi di dollari e superando ampiamente i propri obiettivi di efficientamento. Le spese di ricerca e sviluppo sono scese del 31% a 3,1 miliardi di dollari, riflettendo una maggiore disciplina di portafoglio e la conclusione di programmi clinici su larga scala, parzialmente compensate da maggiori investimenti nei programmi oncologici e sul norovirus.
Per il 2026, la società ha ribadito l'obiettivo di una crescita dei ricavi fino al 10%, puntando sulla diversificazione della propria piattaforma mRNA
e sul lancio di nuovi prodotti stagionali come mNEXSPIKE
e mRESVIA
.
Il CEO Stéphane Bancel
ha sottolineato che l'azienda è pronta a sfruttare l'espansione geografica, grazie a nuovi accordi strategici in Messico e Taiwan e alle recenti approvazioni normative in Canada e Australia. Moderna prevede che nel prossimo anno i ricavi saranno equamente suddivisi tra il mercato statunitense e quello internazionale.
Sul fronte clinico
, l'azienda prosegue l'avanzamento della propria pipeline
con dati attesi nel 2026 per il vaccino contro il norovirus, attualmente in Fase 3. Sebbene Moderna abbia ricevuto una lettera di "Refusal-to-File" dall'FDA statunitense per il vaccino antinfluenzale, la stessa domanda è stata accettata per la revisione normativa in Unione Europea, Canada e Australia.
Al 31 dicembre 2025, la società disponeva di una posizione di cassa e investimenti pari a 8,1 miliardi di dollari
, una base finanziaria che intende utilizzare per dimostrare la fattibilità a lungo termine della tecnologia mRNA
oltre l'ambito del COVID-19.