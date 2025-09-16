New York: movimento negativo per Booking Holdings

società di viaggi online

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,14%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.535 USD. Rischio di discesa fino a 5.388,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.681,6.