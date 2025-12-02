New York: seduta euforica per Booking Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società di viaggi online
, che passa di mano con un aumento del 4,13%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Booking Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Booking Holdings
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 4.964,2 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 5.162,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 4.834,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)