Booking Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di viaggi online
, che mostra un -3,82%.
La tendenza ad una settimana di Booking Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di Booking Holdings
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 4.761,5 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5.018,8. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 4.668,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)