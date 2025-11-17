Booking Holdings, quotazioni in calo a New York

società di viaggi online

Booking Holdings

Nasdaq 100

Booking Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un -3,82%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 4.761,5 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5.018,8. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 4.668,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)