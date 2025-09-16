New York: Occidental Petroleum sale verso 47,88 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia americana di gas e petrolio
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Occidental Petroleum
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Occidental Petroleum
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,88 Dollari USA. Primo supporto visto a 46,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)