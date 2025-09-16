Milano 17:35
New York: Occidental Petroleum sale verso 47,88 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia americana di gas e petrolio, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Occidental Petroleum più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Occidental Petroleum. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,88 Dollari USA. Primo supporto visto a 46,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,14.

