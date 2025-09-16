New York: Occidental Petroleum sale verso 47,88 USD

compagnia americana di gas e petrolio

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,88 Dollari USA. Primo supporto visto a 46,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)