Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:11
25.720 -1,16%
Dow Jones 19:11
48.924 -0,19%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: Trane Technologies sale verso 431,6 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di sistemi di climatizzazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,66%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trane Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 431,6 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 411,8. L'equilibrata forza rialzista di Trane Technologies è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 451,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
