New York: Trane Technologies sale verso 431,6 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di sistemi di climatizzazione
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trane Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 431,6 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 411,8. L'equilibrata forza rialzista di Trane Technologies
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 451,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)