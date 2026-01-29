Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 19.28
New York: United Rentals scende verso 750,2 USD
29 gennaio 2026 - 18.00
Retrocede molto la
società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,04%.
United Rentals
-14,42%
