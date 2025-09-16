Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Steel Dynamics

(Teleborsa) - Brilla il produttore di acciaio, che passa di mano con un aumento del 4,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Steel Dynamics rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 138,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 136. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 134,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
