Steel Dynamics, nel 2025 risultati record per le spedizioni di acciaio

(Teleborsa) -, uno dei maggiori produttori dinegli, ha chiuso il 2025 con una solida performance operativa nonostante un contesto di prezzi più deboli rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'anno, la società ha fatto sapere di aver raggiunto un record storico nelledi acciaio, toccando quotaSotto il, l'esercizio si è chiuso conper, undie undi. Laè rimasta robusta, con un flusso derivante dalle operazioni di 1,4 miliardi di dollari, che ha permesso di mantenere una liquidità superiore ai 2,2 miliardi di dollari e di riacquistare azioni proprie per un valore di 901 milioni.Un pilastro centrale delladel 2025 è stato lo sviluppo delladedicata all'alluminio. L'azienda ha completato con successo la produzione e la qualificazione diper i settori industriale, automobilistico e delle lattine per bevande. Il team che si occupa dell'alluminio ha raggiunto un EBITDA positivo nel mese di dicembre, segnando un passo fondamentale mentre prosegue la messa in servizio e l'aumento della produzione negli impianti di Columbus, Mississippi, e San Luis Potosí. Parallelamente, la divisioneha continuato a perfezionare le operazioni per offrire ai clienti una catena di fornitura a emissioni di carbonio significativamente inferiori.Neldel 2025, Steel Dynamics ha registratopere undi. Il calo dell'utile operativo della divisione acciaio rispetto al trimestre precedente è stato attribuito a una diminuzione dei prezzi medi di vendita e a volumi ridotti, influenzati sia dalla stagionalità che da fermi manutentivi programmati presso i laminatoi piani, alcuni dei quali si sono protratti oltre le previsioni iniziali. Nonostante queste sfide temporanee, la domanda nel settore delle costruzioni non residenziali e dei prodotti ferroviari è rimasta molto forte, sostenuta anche dall'attività costante nel comparto dei data center e delle infrastrutture."Prevediamo che il miglioramento delle condizioni di mercato, tra cui una maggiore stabilità commerciale e un contesto di tassi di interesse più favorevoli, sosterrà una solida domanda interna di prodotti in acciaio e alluminio", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato. "I prezzi dell'acciaio sono migliorati e l'ottimismo dei clienti rimane solido in tutte le nostre attività, poiché la domanda continua a essere stabile. Inoltre, i colloqui con i nostri clienti sottolineano ulteriormente la crescente importanza di prodotti in acciaio e alluminio a basse emissioni di carbonio prodotti localmente, posizionando le nostre attività per un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine. Con la diminuzione delle pratiche commerciali sleali, il miglioramento della chiarezza politica e la continua espansione della produzione manifatturiera statunitense, crediamo che ne seguirà un contesto di mercato favorevole", ha aggiunto.