Steel Dynamics, nel 2025 risultati record per le spedizioni di acciaio

(Teleborsa) - Steel Dynamics
, uno dei maggiori produttori di acciaio
e riciclatori di metalli
negli Stati Uniti
, ha chiuso il 2025 con una solida performance operativa nonostante un contesto di prezzi più deboli rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'anno, la società ha fatto sapere di aver raggiunto un record storico nelle spedizioni
di acciaio, toccando quota 13,7 milioni di tonnellate
.
Sotto il profilo finanziario
, l'esercizio si è chiuso con vendite nette
per 18,2 miliardi di dollari
, un utile operativo
di 1,5 miliardi
e un utile netto
di 1,2 miliardi di dollari
. La generazione di cassa
è rimasta robusta, con un flusso derivante dalle operazioni di 1,4 miliardi di dollari, che ha permesso di mantenere una liquidità superiore ai 2,2 miliardi di dollari e di riacquistare azioni proprie per un valore di 901 milioni.
Un pilastro centrale della strategia di crescita
del 2025 è stato lo sviluppo della piattaforma
dedicata all'alluminio. L'azienda ha completato con successo la produzione e la qualificazione di laminati piani in alluminio
per i settori industriale, automobilistico e delle lattine per bevande. Il team che si occupa dell'alluminio ha raggiunto un EBITDA positivo nel mese di dicembre, segnando un passo fondamentale mentre prosegue la messa in servizio e l'aumento della produzione negli impianti di Columbus, Mississippi, e San Luis Potosí. Parallelamente, la divisione SDI Biocarbon Solutions
ha continuato a perfezionare le operazioni per offrire ai clienti una catena di fornitura a emissioni di carbonio significativamente inferiori.
Nel quarto trimestre
del 2025, Steel Dynamics ha registrato vendite nette
per 4,4 miliardi di dollari
e un utile netto
di 266 milioni di dollari
. Il calo dell'utile operativo della divisione acciaio rispetto al trimestre precedente è stato attribuito a una diminuzione dei prezzi medi di vendita e a volumi ridotti, influenzati sia dalla stagionalità che da fermi manutentivi programmati presso i laminatoi piani, alcuni dei quali si sono protratti oltre le previsioni iniziali. Nonostante queste sfide temporanee, la domanda nel settore delle costruzioni non residenziali e dei prodotti ferroviari è rimasta molto forte, sostenuta anche dall'attività costante nel comparto dei data center e delle infrastrutture.
"Prevediamo che il miglioramento delle condizioni di mercato, tra cui una maggiore stabilità commerciale e un contesto di tassi di interesse più favorevoli, sosterrà una solida domanda interna di prodotti in acciaio e alluminio", ha dichiarato Mark D. Millett
, Presidente e Amministratore Delegato. "I prezzi dell'acciaio sono migliorati e l'ottimismo dei clienti rimane solido in tutte le nostre attività, poiché la domanda continua a essere stabile. Inoltre, i colloqui con i nostri clienti sottolineano ulteriormente la crescente importanza di prodotti in acciaio e alluminio a basse emissioni di carbonio prodotti localmente, posizionando le nostre attività per un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine. Con la diminuzione delle pratiche commerciali sleali, il miglioramento della chiarezza politica e la continua espansione della produzione manifatturiera statunitense, crediamo che ne seguirà un contesto di mercato favorevole", ha aggiunto.