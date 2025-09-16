Milano 10:07
42.856 -0,46%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:07
9.257 -0,21%
Francoforte 10:07
23.664 -0,36%

Oro: 3.685,25 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.685,25 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.685,25 dollari l'oncia (+0,17%) alle 08:30.
Condividi
```