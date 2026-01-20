Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
20:01
25.071
-1,79%
Dow Jones
20:01
48.536
-1,67%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.732,24 dollari alle 15:40
Oro: 4.732,24 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
20 gennaio 2026 - 15.40
L'Oro vale 4.732,24 dollari l'oncia (+1,31%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.439 dollari alle 15:40
Oro: 4.610,23 dollari alle 08:30
Oro: 4.509,14 dollari alle 08:30
Oro: 4.613,82 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,88%
Altre notizie
Oro: 4.521,19 dollari alle 11:30
Oro: 4.452,5 dollari alle 19:30
Oro: 4.424,82 dollari alle 11:30
Oro: 4.436,04 dollari alle 08:30
Oro: 4.627,96 dollari alle 19:30
Oro: 4.623,9 dollari alle 15:40
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto