Milano 10:08
42.888 -0,39%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:08
9.257 -0,21%
Francoforte 10:08
23.667 -0,34%

Petrolio a 63,48 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,48 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 63,48 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```