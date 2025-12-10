Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:47
25.591 -0,30%
Dow Jones 19:47
47.704 +0,30%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Petrolio a 58,21 dollari alle 19:30

Prezzo del greggio Wti a 58,21 dollari per barile alle 19:30.
