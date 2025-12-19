Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:03
25.331 +1,25%
Dow Jones 20:03
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Petrolio a 56,6 dollari alle 19:30

Petrolio a 56,6 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 56,6 dollari per barile alle 19:30.
