Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 3.882,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48
Shanghai, in progresso dello 0,57% alle 05:48, tratta a 3.882,46 punti.
Condividi
```