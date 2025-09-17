Milano 10:50
42.341 -0,38%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:50
9.211 +0,17%
Francoforte 10:50
23.416 +0,37%

Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hensoldt più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 98,15 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 94,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 92.

