Milano 12:51
42.046 -1,08%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:51
9.211 +0,17%
Francoforte 12:51
23.310 -0,08%

Francoforte: balza in avanti Ionos

(Teleborsa) - Avanza Ionos, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ionos rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ionos rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,88 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,58.

